Uso de máscara volta a ser obrigatório em locais abertos e fechados em Três Rios

Três Rios - Rio de Janeiro

Sobre o município

Três Rios é um município do estado do Rio de Janeiro. Pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis e à Região Geográfica Imediata de Três Rios-Paraíba do Sul. Segundo o IBGE, sua população estimada para 1.º de julho de 2021 era de 82 468 habitantes, ocupando uma área de 322 843 km². A cidade faz parte do eixo industrial das cidades próximas à BR-040 e das próximas à BR-393.

Ver mais notícias