Festa Junina na Terceira Idade vai acontecer domingo

Festa junina do Grupo Renascer da Terceira Idade de Além Paraíba, em 2019. (Reprodução: Facebook Tadeu Pipoqueiro)

No próximo domingo, 05 de junho, com início às 16h, vai acontecer mais uma tradicional festa junina do Grupo Renascer da Terceira Idade de Além Paraíba.

Por conta da pandemia do coronavírus, a festa ficou suspensa por dois anos.

A típica festa junina vai ter muita quadrilha, barraca de pescaria, comidad típicas e bebidas.

Para animar o público, a música ao vivo vai ficar por conta do cantor Zé Nilo.

A festa será aberta ao público e acontecerá na sede da Terceira Idade, que fica localizada na Rua Dr. José Tepedino, 80, Praça da Bandeira, em Além Paraíba.