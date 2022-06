Confirmados os shows do palco principal da Expo Cordeiro 2022

Afinal, o portal @serranewsrj não anunciou errado. Vazou o banner oficial da Exposição de Cordeiro 2022, a popular Expo Cordeiro, que acontecerá de 16 e 24 de julho – nove dias de festa. A divulgação oficial vai acontecer após a conclusão total dos contratos, todavia, todos os shows foram confirmados ao Serra News. Por dois anos consecutivos esse grande evento precisou ser cancelado devido a pandemia, mas agora vai celebrar seus 100 anos.

16/07 (sábado): Raça Negra



17/07 (domingo): Luan Santana



18/07 (segunda): Maiara & Maraisa



19/07 (terça): Zé Vaqueiro



20/07 (quarta): Gustavo Mioto



21/07 (quinta): Roupa Nova



22/07 (sexta): Simone & Simaria



23/07 (sábado): Marcelo Falcão



24/07 (domingo): Leonardo

Tenda Cultural

Na Tenda Cultural da Expo Cordeiro 2022, a expectativa gira entorno da apresentação dos artistas locais e regionais, com destaque para artistas de Cordeiro. A programação oficial ainda não foi divulgada, mas espera-se com muito entusiasmo esse espaço que destaca e incentiva os artistas do interior fluminense.

No dia 12 de maio, a Prefeitura de Cordeiro convocou a todos do setor da música para uma reunião no Centro Cultural Ione Pecly. Já no dia 13 de maio, foi a vez dos artistas visuais (fotógrafos, pintores, grafiteiros, escultores e desenhistas), da literatura (escritores, poetas e contadores de história), da dança, teatro, grupos de capoeira e mestres de folias de reis.

Rodeio

Além dessa programação recheada de atrações nacionais, foram confirmadas também as competições de rodeio, que provavelmente acontecerá atrás do palco principal. Além disso, vários animais ficarão expostos durante os nove dias de Exposição de Cordeiro 2022 e serão julgados como grandes estrelas deste evento, que vai celebrar 100 anos de tradição e história.

Exposição de Cordeiro

Em 1921, impulsionadas pelo crescimento da pecuária no interior do Estado do Rio de Janeiro, as principais autoridades estaduais e federais do setor projetaram um evento para marcar época e servir de vitrine para todo o país, já que se aproximava o centenário da Independência do Brasil. A Vila de Cordeiro foi escolhida para sediar a primeira Exposição de Gado e Produtos Derivados, que foi inaugurada no dia 4 de maio de 1921, pelo presidente da República, Epitácio Pessoa, e o presidente do Estado, Raul Veiga.

Vinte e dois anos depois, em 30 de maio de 1943, o presidente da República, Getúlio Vargas, e o interventor federal no Estado do Rio, Amaral Peixoto, inauguraram a segunda versão da feira. Na ocasião, selaram um pacto com o povo de Cordeiro que culminou com a emancipação do município, em 31 de dezembro daquele mesmo ano.

A Expo Cordeiro acompanhou as mudanças culturais, sociais e econômicas, mas nunca perdeu a sua grandeza e o seu lugar na história. Apesar de a maioria das pessoas ficar na expectativa dos shows, os animais expostos e julgados também são grandes estrelas. Atualmente, há vários eventos paralelos na feira, como a Expo Moda, o Concurso da Rainha, a Expo Arte, a Tenda Literária, a Expo Artesanato e a Tenda Cultural.

Cidade Exposição

Em maio de 2016, foi sancionada pelo então governador em exercício, Francisco Dornelles, a Lei Estadual 7.285/2016, que conferiu ao município de Cordeiro o título de “Cidade Exposição”. A iniciativa partiu de um projeto de lei do deputado estadual Thiago Pampolha e a lei definitiva foi publicada na edição do dia 30 de maio do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

No ano de 2021, a popular Expo Cordeiro completou seus 100 anos e, na Alerj, um Projeto de Lei 9352/2021 do deputado Felipe Peixoto, que declara a Exposição de Cordeiro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, foi apresentado e, na última semana, sancionado pelo governador Cláudio Castro.

Recursos