ACEAP participa de reunião com lideranças em Leopoldina

No dia 24 de maio, a presidente e a gerente executiva da ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, respectivamente Rosa Helena Melo Dutra e Alina Gomes, estiveram na sede da Prefeitura Municipal de Leopoldina, acompanhadas do secretário de Agropecuária e Meio Ambiente de Além Paraíba, Edson Júnior, e do assessor técnico Fernando Reis, em uma reunião que uniu representantes políticos, como prefeitos da região, deputados estaduais e federais e demais lideranças. A reunião tratou de uma pauta de solicitações para a Zona da Mata Mineira junto ao Governo do Estado.

Na ocasião, esteve presente, representando o governador Romeu Zema, o secretário de estado do Governo Estadual, Igor Eto. O advogado José Eduardo Junqueira, que recentemente apresentou um estudo sobre o desenvolvimento econômico de nossa micro-região também participou do evento, que foi organizado pelo prefeito de Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira Ferraz.