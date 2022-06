PM apreende revólver com cinco munições

Na noite da quarta-feira, 01 de junho, por volta das 19:00 horas, Policiais Militares de Além Paraíba, sob o Comando do Capitão Amarildo de Sá, receberam uma denuncia anônima de que no interior de um estabelecimento comercial no bairro São José, havia um portando uma arma de fogo.

De imediato a Guarnição Militar foi para o local apontado pela denuncia, quando abordou e realizou busca pessoal no suspeito, sendo encontrado com o mesmo, um revólver calibre 38 da marca Taurus municiado com cinco (5) projéteis intactos. A Polícia Militar registrou que, o autor, M.A.S., de 42 anos de idade, disse que andava armado "por se sentir ameaçado."

Diante aos fatos, o homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, foi conduzido ao Hospital São Salvador para exames de praxe e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil Regional de plantão na cidade de Leopoldina-MG, para as devidas providências cabíveis.