Já são 81 casos de Covid em Além Paraíba

Após uma breve trégua em todo país, os casos de Covid-19 voltaram a crescer. Isso é visível no compilado de dados públicos e de redes privadas sobre a disseminação do novo coronavírus, o SARS-CoV-2.

Esse aumento também se deu na segunda quinzena, entre os dias 22 e 28 de maio, em Além Paraíba.

De 28 de abril a 02 de junho foram registrados 53 casos. Essas pessoas foram recuperadas da doença.

Em decorrência desse aumento, os Boletins Epidemiológicos de Além Paraíba, que estavam sendo emitidos semanalmente, voltaram a ser diários, de segunda a sexta-feira, sempre entre 18h e 20h.

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba explicou em rede social que, se os casos voltarem a ter queda consistente, os Boletins voltarão semanalmente.

O último BE emitido ontem, 02 de junho, registrou 81 pessoas positivas com Covid no momento, sendo 80 em isolamento domiciliar e 1 internada em leito clínico no Hospital São Salvador.

O jornal AGORA fez contato com o Secretário Municipal de Saúde de Além Paraíba, Cláudio Klein, para mais informações de como a população deve se prevenir com relação a esse aumento de casos. Cláudio Klein disse que a utilização de máscaras em ambientes fechados deve ser mantida.

Já em relação a locais abertos, desde que as pessoas já estejam vacinadas, não há problema de não se usar as mascaras, tanto assim que os eventos sociais e festivos não têm previsão de cancelamento, caso da Festa da Cidade – FEXPO 2022, prevista par acontecer na primeira semana de agosto.

Cláudio disse também a Secretária Municipal de Saúde de Além Paraíba de mudou o protocolo para realização dos testes. A população pode procurar uma Unidade de Saúde (postos), assim que surgirem os primeiros sintomas gripais.

Conscientização e vacinação são capazes de reduzir os sintomas e o agravamento da doença.

Segue, abaixo, o procedimento em caso de suspeita de Covid, emitido pela Secretária Municipal de Saúde de Além Paraíba.