Campeonato do “Vassourão” começa sábado

Depois de 2 anos sem acontecer, o Campeonato Vassourão será novamente realizado a partir do sábado, 04 de maio, ás 14 horas com o primeiro jogo. Serão 24 times, divididos em chaves. Segundo o Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, é o maior campeonato de futebol do gênero da região.

O “Vassourão” sempre atraiu multidões mesmo quando realizado no campo de terra batida. Será a primeira vez que o certame esportivo acontecerá no novo espaço construído pela Prefeitura. É esperada a presença de um grande público.

A Prefeitura está apoiando o evento em toda a sua organização e infra estrutura. O espaço para os ambulantes que comercializavam seus produtos antigamente, antes da obra será garantido.

Depois da primeira fase, o campeonato passará para oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

Os jogos ocorrerão sempre aos sábados a tarde e aos domingos pela manhã.