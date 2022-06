Família procura rapaz desaparecido

Famílias de Além Paraíba procuram, desde o dia 24 de maio, Ronaldo da Rosa Estulano, 24 anos, apelidado de “Deb”.

Ronaldo está desaparecido há dez dias.

A redação do Jornal AGORA fez contato com um familiar para saber mais detalhes. Segundo informações obitdas Ronaldo, saiu de casa na manhã de terça-feira, 24 de maio, e não retornou.

Ronaldo é de família do Morro da Conceição, em Além Paraíba/MG e atualmente estava morando com o tio Carlos Roberto naquele bairro. Sua mãe e irmãos estão morando no Rio de Janeiro.

Quando saiu de casa na manhã de terça-feira, Ronaldo estava vestido com um casaco preto, bermuda preta e chinelo.

Para mais informações ou quem souber o paradeiro de Ronaldo é só fazer contato: (32) 9944-2497 .