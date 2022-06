Morre aos 96 anos prefeito de Muriaé, o mais idoso do Brasil

Foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 06 de maio, por volta das 10h20min, no Cemitério Municipal, o corpo do prefeito José Braz. Em cortejo pelas ruas de Muriaé, houve uma parada em frente ao Centro Administrativo onde estavam dezenas de pessoas com

O prefeito mais idoso do Brasil, José Braz (PP), morreu na manhã deste domingo, aos 96 anos. Ele estava no terceiro mandato à frente da Prefeitura de Muriaé, cidade da Zona da Mata de Minas Gerais.



Em nota, a assessoria de imprensa do município informou que Braz estava em casa quando sofreu um mal súbito. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, no entanto não resistiu.

“Desejamos a todos os familiares, em especial à viúva Dona Lédia, que tenham força para prosseguir e vencer este momento tão difícil. Muriaé está de luto. Nos dedicaremos com base naquele que foi, possivelmente, o grande legado do Sr. José Braz: trabalhar sempre”, diz a nota enviada à imprensa.

José Braz é pai do deputado estadual Braulio Braz e o avô do ex-deputado federal Renzo Braz. Ele foi eleito pela primeira vez em 2004, reeleito em 2008 e venceu o pleito de 2020.

A Associação Mineira de Município (AMM) lamentou a morte do prefeito por meio de nota.



"Liderança importante da Zona da Mata Mineira, José Braz foi grande defensor da nossa causa municipalista. Estendemos nossas condolências a seus familiares, amigos e ao povo muriaense", diz a nota.

O prefeito em exercício de Muriaé, Marcos Guarino, decretou luto oficial no município pelo período de sete dias, contados a partir deste domingo, dia 5 de junho.

O mais idoso do Brasil

O empresário José Braz foi eleito prefeito de Muriaé em 2020 com 42,80% dos votos válidos aos 95 anos Com isso, ele se tornou o prefeito mais idoso entre todas as cidades do Brasil.