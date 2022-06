Com PIX e fatura por e-mail, os clientes Energisa têm mais chances de ganhar um ano de conta grátis

Mais de 9 milhões de contas de luz da Energisa foram pagas pelos clientes por PIX, desde 2021, quando o Grupo Energisa passou a inserir nas faturas impressas o QRCode. A Energisa quer facilitar a vida dos seus clientes e a tecnologia é uma aliada: com a ferramenta, o pagamento da conta de luz pode ser feito todos os dias da semana, sem limite de hora, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em menos de dez segundos, o cliente pode acessar o aplicativo e quitar o débito.

E para agilizar ainda mais o cliente pode pagar a conta também pelo Energisa On. Pelo aplicativo, o cliente tem acesso à fatura digital com o QRCode PIX. Ao acessar o Energisa On, ele verá na tela inicial a última fatura em aberto. Basta clicar em ‘pagar’ e depois em ‘Pix copia e cola’ para permitir o pagamento no banco digital sem necessidade de utilizar a câmera do celular. Em seguida, acessa o app do banco pelo celular, clique em Pix e depois em ‘Pix copia e cola’. Confira as informações e confirme. Pronto, conta paga.

Outra vantagem é que com o pagamento por PIX, o cliente não precisa receber as faturas impressas. Ele pode solicitar, pelos canais digitais, o cadastro da fatura por e-mail. Uma forma mais fácil de armazenar as contas de energia e ainda contribuir com o meio ambiente. Anualmente são mais de 5 milhões de contas impressas pela Energisa em Minas, o que evitaria o corte de mais de 400 árvores.

Com o PIX e fatura por e-mail cliente Energisa concorre a um ano de conta grátis

Para incentivar mais essa facilidade, a Energisa está dando 1 ano de energia grátis para clientes que pagarem suas contas de energia por Pix. Essa edição segue até 30 de junho. Para participar é simples: o cliente se cadastra na campanha pelo site https://anodeconta.energisa.com.br/ Com o cadastro feito, cada conta de luz paga via Pix dá direito a dois números da sorte. E quer ter direito a mais um número da sorte? Nesta promoção, se o cliente cadastrar para receber a fatura por e-mail, ele ganha mais um número da sorte. E quanto mais contas o cliente pagar pelo QR Code PIX, mais chances ele tem de ganhar.