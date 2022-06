Uso de máscaras em ambientes fechados volta a ser obrigatório em Leopoldina

O uso de máscaras em ambientes fechados em Leopoldina passou a ser obrigatório novamente. A medida foi publicada em um decreto da Prefeitura e está em vigor desde sexta-feira (3). A decisão ocorreu após o aumento de casos de Covid-19 no município.

De acordo com o decreto, é obrigatório o uso de máscaras para ingresso e permanência em:

estabelecimento comercial;



industrial;



prestador de serviço ou qualquer outra pessoa jurídica que estiver em funcionamento.

Multas e advertências

Entre as penalidades previstas pelo decreto para quem descumprir as normas estão:

advertência;



multa mínima de R$ 2 mil;



interdição, no caso de estabelecimentos que advertidos reincidam na infração, obstem ou dificultem a ação fiscalizatória das autoridades sanitárias do município.

Conforme o decreto, a advertência será dada quando o estabelecimento for flagrado pela primeira vez em infração leve e, a pedido da fiscalização, ou voluntariamente, cessar a irregularidade. No caso de reincidência, caberá a interdição com aplicação de multa.