Campeonato “Vassourão” teve início e movimentou o final de semana

Teve início no último sábado, 4 de junho, o Campeonato Vassourão. O mais popular campeonato de Além Paraíba voltou a acontecer depois de 2 anos sem ser realizado em razão da pandemia.

O “Vassourão” retornou no agora Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro De Souza, espaço construído pela Prefeitura e que se tornou uma grande área de prática de esportes, lazer e entretenimento.

O campeonato começou no sábado e vários jogos foram realizados durante o dia até 22 horas.

No domingo, mais jogos aconteceram iniciados as 08 horas e terminando as 14 horas. Em todos os dias o espaço esteve movimentado com um grande número de pessoas.

O campeonato está na primeira fase, onde os mais de 20 times que o disputam estão em busca da classificação para as oitavas de final.

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Teófilo, afirmou que este primeiro fim de semana de jogos serviu também para avaliar o que precisa ser feito no espaço para o restante da competição.

A rodada do final de semana teve os seguintes resultados:

1 RODADA

GRUPO A

UNIÃO SÃO JOSÉ 7 X 1 FORA DE FORMA

GRUPO B

INFLUÊNCIA AUTONOMO 0 X 8 FURIA FC

GRUPO C

OS ALPHAS X BAR SEM LONA W.O (OS ALPHAS ELIMINADO)

GRUPO D

DIRETORIA FC X LEOPOLDINA W.O (LEOPOLDINA ELIMINADO)

GRUPO E

B13 7 X 1 BELA VISTA 007

GRUPO F

SIRIA FC X ESTRELA REAL W.O (ESTRELA REAL SO PRERDEU OS PONTOS MAIS CONTINUA NA COMPETIÇÃO)

GRUPO G

M.D.C TUBARÃO 3 X 3 DEBRECENI

GRUPO H

FERNANDO LOBO 4 X 0 ALÉM CITY