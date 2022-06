Diante do aumento de casos da Covid, Prefeitura volta a exigir uso de máscaras em Além Paraíba

Os casos de covid voltaram a aumentar na última quinzena em Além Paraíba.

O Boletim Epidemiológico, que estava sendo semanal, voltou a ser emitido diariamente desde a semana passada, registrando os seguintes números: na quinta-feira, 02 de junho, 81 pessoas estavam confirmadas com Covid. Na sexta-feira, 03, os casos subiram para 91 pessoas. Segundo o Boletim Epidemiológico, de ontem 06 de junho, 105 pessoas estavam com Covid, estando 01paciente em isolamento clínico no Hospital São Salvador e 01 na UTI.

Os internados no Hospital São Salvador (Isolamento clínico e UTI), não estão com o esquema vacinal completo. O paciente internado em UTI tem 73 anos, e só tomou duas doses da vacina (lembrando que para as pessoas de mais de 70 anos, já esta disponível a quarta dose da vacina contra covid-19). No leito clínico, o paciente, jovem de apenas 20 anos, não está vacinado com nenhuma dose contra a Covid. A vacinação para essa faixa etária também já foi disponibilizada pela Secretaria de Saúde do município.

Em função dessas ocorrências e do crescente aumento do número de casos da doença em Além Paraíba, o prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior emitiu um novo decreto municipal retornando com algumas medidas restritivas. Nesse novo decreto, divulgado no final da tarde desta terça-feira, dia 7 de junho de 2022, destaca-se a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados como: dentro de lojas, agências bancárias, ônibus e repartições públicas. Há também restrições na circulação de pessoas em bares, restaurantes e supermercados.

CONHEÇA O DECRETO DA PMAP

Em razão do aumento dos Casos de COVID-19 em Além Paraíba, o Prefeito Municipal de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior assinou hoje novo Decreto estabelecendo o uso obrigatório de máscaras em recintos fechados, transporte coletivo, estabelecimentos em geral, templos religiosos e onde houver aglomeração de pessoas. O Decreto também determina a disponibilização de álcool gel pelos estabelecimentos em funcionamento para todos os clientes. Nos supermercados, farmácias, drogarias e similares a frequência não poderá ser superior a 50 por cento do espaço físico disponível. Em bares, restaurantes e similares não poderá haver super lotação, devendo ser ocupados apenas os assentos disponíveis. Os bancos deverão zelar para evitar a super lotação e ou aglomeração de pessoas em suas áreas interna e externa. O Decreto também recomenda o uso de máscaras por tempo por pessoas imunosuprimidas, não vacinadas, com comorbidades de alto risco e com sintomas gripas. A medida vale num primeiro momento até o dia 31 de julho de 2022. Nas Escolas o Decreto em vigor, de número 6590 permanece vigente até o final do ano letivo. A Secretaria Municipal de Saúde segue vacinando com primeiras, segundas, terceiras e quartas doses (para o público elegível). Abaixo o inteiro teor do Decreto:

DECRETO NÚMERO 6627/2022

DISCIPLINA NOVAS MEDIDAS PARA O CONTROLE E COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA:

Art. 1º - As medidas de proteção e condições para o funcionamento das escolas públicas estaduais, municipais e particulares, de que trata o Decreto nº 6.590, de 14 de outubro de 2021, continuarão a ser observados até o final do ano letivo de 2022.

Art. 2º Até 31 de julho de 2022, continuarão a serem observadas as seguintes regras:

I Uso obrigatório de máscaras faciais somente em recintos fechados, nos ônibus de transporte coletivo urbano ou em aglomeração de pessoas.

II - Nos estabelecimentos comerciais (bares, restaurantes, lanchonetes e similares), a frequência máxima será correspondente aos lugares de assentos existentes, vedado a superlotação.

III - Nas lojas comerciais, supermercados, farmácias, drogaria e similares, a frequência será proporcional, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da área de atendimento existente.

IV Todos os estabelecimentos em funcionamento deverão ter álcool gel à disposição da clientela.

V - Os bancos deverão evitar a aglomeração de pessoas em sua área externa e interna, nesta exigindo o uso de máscaras.

VI - As Igrejas e Templos Religiosos deverão respeitar o Protocolo Sanitário vigente, observando o distanciamento entre os assentos, o uso de máscaras e a disponibilização de álcool gel.

Art. 3º - É recomendado o uso de máscaras faciais:

I - por pessoas imunosuprimidas;

II - por pessoas com comorbidades de alto risco;

III - por pessoas não vacinadas;

IV - por pessoas com sintomas gripais.

Art. 4º Também é recomendado à população, de um modo geral, a continuação do uso dos meios de proteção e higienização individual, tais como, lavar as mãos com álcool gel, manter o distanciamento, etc.

Art. 5º - Fica revogado o Decreto nº 6.618, de 16 de março de 2022.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Além Paraíba, 07 de junho de 2022.

Miguel Belmiro de Souza Júnior