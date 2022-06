ACEAP PARTICIPA DE ENCONTRO DE PRESIDENTES E EXECUTIVOS DE ACES MINEIRAS

No dia 02 de junho, Rosa Helena Melo Dutra e Alina Gomes participaram do Encontro de Presidentes e Executivos de Associações Comerciais do Brasil, cargos que exercem na ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba.

O evento aconteceu no Max Savassi Apart Hotel, em Belo Horizonte e contou com a participação de aproximadamente 80 ACES mineiras. Importantes nomes da política mineira estiveram presentes, como o Secretário de Estado de Desenvolvimento de Minas Gerais, Fernando Passalio, o Subsecretário de Desenvolvimento Regional, Douglas Cabido, e o próprio Governador do Estado, Romeu Zema, entre outros. Também esteve presente o Diretor de Operações do Sebrae MG, Marden Márcio Magalhães.

Na ocasião, aconteceram relevantes discussões como: a importâncias das ACES na atuação como braço de desenvolvimento das gestões públicas municipais, assim como é a FEDERAMINAS para o Governo Estadual; projeto do Governo de Minas de capacitação e reintegração de detentos; cobranças da COPASA; projeto Minas Livre, que desburocratiza a área empresarial, inclusive atraindo mais investimentos para os Municípios que aderiram; Congresso do Mérito Empresarial que acontecerá em Caetés; entre outras.