Menores de idade e grande quantidade de drogas foram apreendidos pela PM

Por volta das 11h da manhã de quarta-feira, 08 de junho, a Polícia Militar de Além Paraíba, recebeu denúncia anônima, via 190, que dois jovens estariam transportando drogas do Rio de Janeiro em um ônibus da Viação Rio Doce, o qual passaria por Além Paraíba.

De posse das características dos suspeitos as Equipes Policiais imediatamente posicionaram-se em locais estratégicos e conseguiram visualizar a aproximação do ônibus na BR-116, altura do antigo posto fiscal e numa ação rápida e eficiente, localizaram os suspeitos sentados nas poltronas do coletivo.

Ao proceder busca nas bagagens, os Policiais encontraram 931 pinos de cocaína, 41 barras de maconha, 01 barra 500g também semelhante a maconha, 04 fracos de lança perfume, R$ 50,00 (Cinquenta Reais) em dinheiro. Ambos, são menores de idade, S.E.S, (completando 17 anos ontem 08/06/2005) e T.O.M, também de 17anos de idade, receberam voz de apreensão.

Segundo os relatos dos menores infratores aos policiais, eles compraram as drogas na comunidade de Nova Holanda no Rio de Janeiro e estariam indo para a cidade de Leopoldina-MG, onde fazem tráfico de drogas nos bairros Cidade Alta, Bela Vista e Quinta Residência.

Os infratores foram acompanhados pelo Conselho Tutelar de Além Paraíba, passaram por exames médicos no Hospital São Salvador-HSS e posteriormente apresentados na 28ª Delegacia de Polícia Civil de Além Paraíba.