Mega Operação da PM prende sete envolvidos com o tráfico na ‘Cidade Alta’

A Polícia Militar de Além Paraíba, com apoio do Grupo Especial de Reação (GER); 4ª Companhia de Polícia do Exército, de Juiz de Fora; os cães adestrados, monitorados por policiais-militares da Rocca de Juiz de Fora; e, equipe da 68° Batalhão da Polícia Militar de Leopoldina, deram início, na manhã desta sexta-feira, por volta das 5h da manhã, 10 de junho, à “Operação Alferes”. A Mega Operação aconteceu nos bairros Vila Caxias, Jardim Paraíso e Santa Marta, para cumprir mandados de busca e apreensão de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Além Paraíba.

Os policiais deram batida em oito endereços de pessoas conhecidas e envolvidas com o tráfico. Dessas buscas nos oito endereços, foram presas 8 pessoas, sendo duas por tráfico de drogas.

O Comandante da Polícia Militar de Além Paraíba, Capitão PM Amarildo de Sá Ferreira, concedeu entrevista, nesta manhã, ao repórter da rádio 102,7 FM, Luiz Osni, e informou que até aquele momento (por volta das 11h da manhã) a apreensão já havia contabilizado: 10 kilos de maconha em barra; 4 kilos de cocaína em barra; 800 buchas de maconha; 650 buchas de crack; 2 armas de fogo (sendo uma pistola 1.4 e 1 revólver 1.38); 78 munições; 1 carregadro, 1 Simulacro de arma de fogo; 8 celulares; 5 cadernos do “movimento” do tráfico; além de R$6.429,00 em dinheiro.

Ainda em sua entrevista, o capitão da PM, Amarildo de Sá Ferreira, pede a toda população além-paraibana que continue fazendo denúncias de qualquer caso suspeito. Ele pede para que seja feita a denúncia através do número “181”. Esse número é totalmente anônimo e nem o número de telefone do denunciante fica registrado.

A Operação ficou sob o comando do Ten. Cel. Yamaguchi, Major Ferraz, Cap. Amarildo de Sá Ferreira e Ten. Roberto.

Operação ‘Alferes’ é lançada em Minas Gerais

A Operação Alferes, realizada hoje pela manhã em AQlém Paraíba é de nível estadual e foi lançada na manhã de quinta-feira, 09 de junho, pela Polícia Militar (PM), em cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste. A Operação “Alferes” é para repressão aos crimes violentos. A ação vai durar 24 horas e faz parte das comemorações do aniversário de 247 anos da PM de Minas Gerais

Matéria atualizada ás 15h30min - 10 de junho de 2022