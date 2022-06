Além Paraíba tem saldo negativo de empregos em abril, informa o Caged

De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e que estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho, a variação de empregos com carteira assinada em Além Paraíba teve saldo negativo de 11 vagas durante o mês de abril. Foram 145 contrações e 156 desligamentos.

Vale lembrar que durante 2021, o saldo ficou positivo em 194 vagas.

Minas Gerais

Minas Gerais mantém, pelo terceiro mês consecutivo, saldo positivo na geração de empregos formais. Segundo dados, em abril foram gerados 20.059 postos de trabalho com carteira assinada, resultado da contratação de 203.232 trabalhadores e do desligamento de outros 183.173 no mês. O estado ficou em terceiro lugar entre todos.

Metodologia

Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

Fonte: