As horas trabalhadas no parque industrial mineiro recuaram 4,1% em abril, a segunda maior redução para o mês da série histórica do Index (Diário do Comércio)

Faturamento das indústrias de Minas cai pela 3ª vez

Pela terceira vez neste ano, o faturamento da indústria mineira caiu, com impacto da retração no segmento de transformação. De acordo com a Pesquisa Index da Fiemg, a queda em abril frente a março foi de 3,3%. Por outro lado, com o desempenho positivo do setor extrativo mineral, houve alta de 4,1% no índice geral em relação ao mesmo mês de 2021 e de 6,2% no acumulado dos últimos 12 meses. Já no primeiro quadrimestre de 2022, o indicador recuou 0,6% (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Uberaba terá escola cívico-militar

Uberaba está celebradando a implantação da Escola Cívico-militar (Ecim). Nesta terça-feira foi publicado no Diário Oficial da União, o acordo celebrado em maio. Equipe da Secretaria Municipal de Educação (Semed) participaram da XVI Capacitação do Programa Nacional das Escolas Cívico-militares e Replanejamento Estratégico do Pecim, em Brasília, finalizando os trâmites que oficializam a parceria. O modelo será viabilizado na Escola Municipal Professor José Geraldo Guimarães, que cumpriu todas as etapas para adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-militares (Pecim), do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da Defesa. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Número de vôos diários é reduzido

Os passageiros que precisarem de passagens aéreas entre o Vale do Aço e Belo Horizonte não contarão mais com cinco voos diários oferecidos pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras. A partir de agora, esse número foi reduzido e varia conforme a data e horário. Conforme apurado pelo Diário do Aço, do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, havia apenas três voos programados. (Diário do Aço – Ipatinga)

Meio Ambiente tem blitz educativa

Militares do Segundo Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba, acompanhados de integrantes da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ituiutaba, realizaram uma blitz educativa na área central da cidade. No local foram distribuídos panfletos com dicas ambientais e preventivas contra incêndios florestais, tal ação visa desenvolver a consciência ambiental e prevencionista. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

Nanuque debate Bahia-Minas

A Comissão Pró-Ferrovias Mineiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais estará em Nanuque, no dia 10, nas dependências da Câmara Municipal de Nanuque, onde será discutida com a população, a reconstrução da estrada de ferro Bahia—Minas – desativada em 1966. Nanuque foi contemplada com uma unidade de transbordo (prática de transferir mercadorias de um meio de transporte para outro), para atender a demanda regional de produtos manufaturados pela indústria regional. Inicialmente está previsto que a ferrovia atenderá somente o transporte de cargas. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Cães recebem casinhas

Devido às baixas temperaturas, lares comunitários são disponibilizados para os cães comunitários do município de Mariana. Em mais um projeto a favor da causa animal, a Prefeitura de Mariana está disponibilizando casinhas de madeira em alguns locais em que a demanda de cães comunitários é elevada, para que estes possam se proteger do frio. As instalações iniciaram no dia 18 de maio e seguem acontecendo de acordo com o mapeamento, que é realizado por meio de solicitações dos moradores e de conhecimento das pessoas engajadas na causa. (O Liberal – Ouro Preto)

Araguari revitaliza praça

A Prefeitura de Araguari, através da Secretaria de Planejamento, Habitação e Orçamento divulgou no Correio Oficial, o aviso de licitação para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para obras de infraestrutura na praça Getúlio Vargas. As praças públicas são consideradas um tipo de “patrimônio cultural” dos brasileiros, pois grande parte da população já brincou ao menos uma vez em alguma. Seja no interior do Brasil ou nos grandes centros urbanos, o fato é que as famosas pracinhas são fundamentais para a vida em sociedade. (Gazeta do Triângulo – Araguari)