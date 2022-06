Universitário alemparaibano tem artigo apresentado e publicado no XXVIII Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica

O além paraibano Caio Nogueira Erbiste tem seu artigo apresentado e publicado durante o XXVIII Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica (CREEM) realizado pela Universidade Federal de Santa Maria, em maio passado, no Centro de Tecnologia em Santa Maria (RS). O evento tem como objetivo a troca de experiências acadêmicas, assim como oferecer uma oportunidade para os alunos exibirem seus trabalhos em âmbito nacional.

Caio Nogueira é estudante do curso de Engenharia Aeroespacial da UFSM e juntamente com outros universitários desenvolveu e apresentou o projeto preliminar de uma impressora 3D de metais, de baixo custo, visando a produção de peças mais leves.

" O aumento do uso de processos automatizados na fabricação, devido a introdução da indústria 4.0, demonstra a necessidade de obtenção de materiais que visem a diminuição de custos, aumento da eficiência, o desperdício mínimo e ocorra a diminuição de passos para a construção dessas estruturas. Assim, tem-se o crescimento da manufatura aditiva, a impressão 3D de metais destaca-se pela produção de peças com geometrias complexas e, portanto, mais leves. Contudo, quase não existem exemplos dessas tecnologias com origem nacional, neste contexto, este trabalho optou-se pela construção de uma impressora 3D, de baixo custo, que segue o modelo Binder Jetting, a fim de obter estruturas que se adéquem aos requisitos citados anteriormente. Tal modelo consiste na deposição do pó do metal escolhido, juntamente com um polímero aglutinante, capaz de imprimir a estrutura modelada previamente em software de modo a equilibrar a razão entre a precisão da peça e os custos de manufatura. Nesse projeto alcançou-se o projeto estrutural preliminar de uma impressora 3D utilizando guias lineares e servos para a realização do controle, por meio de Arduino".

Caio Erbiste Nogueira é filho da Ortodentista Kezi de Castro Nogueira e de José Carlos de Faria Erbiste ( in memorian).