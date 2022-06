Empresário Elias Bouhid recebe homenagem da Câmara Municipal de Além Paraíba

Na quinta-feira, 09 de junho, aconteceu na sede da Câmara Municipal de Além Paraíba uma cerimônia para homenagear um grande além-paraibano, o empresário Elias Bouhid, que contribuiu e ainda contribui muito com o município.

Elias Bouhid é empresário, agropecuarista e líder ruralista, já tendo presidido o Sindicato Rural de Além Paraíba por vários anos.

Na ocasião da homenagem, foi colocado um quadro com uma foto de Elias na galeria de personalidades do plenário do Legislativo Municipal, ao lado de outro nomes de destaque.

A iniciativa de se homenagear o pecuarista partiu do presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba, vereador Mateus Cruz.

A família frança esteve toda presente. Já que Elias é casado com Cilinha França Bouhid.

Fotos: Facebook Sônia França e vereadora Renata Guerini