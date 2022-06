Muriaé faz entrega das casas para 563 famílias

No último final de semana 563 famílias muriaeenses receberam as chaves de suas residências do Residencial Vermelho II - Eduardo Alves Corrêa.

A cerimônia foi marcada pelas homenagens ao ex-prefeito José Braz, que em 2012 assinou contrato para construção do empreendimento. Quase 10 anos depois, quando foi assumiu a Prefeitura de Muriaé pela terceira vez, colocou a entrega das casas como uma das prioridades da gestão.

As pendências que ainda haviam foram resolvidas, restando agora apenas a creche (já em construção) e o trevo de acesso (cujas obras começarão em breve).