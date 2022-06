Amigos do Porto Velho realizam Ação Social

O Grupo Amigos do Porto Velho realizou durante toda manhã de domingo, 12 de junho, mais uma Ação e Cidadania com Rua de Lazer, no calçadão do bairro.

As atividades esportivas e culturais começaram bem cedo com uma Missa na Igreja Santa Rita de Cássia e depois com a apresentação da Banda de Música Sociedade Musical Sete de Setembro, que deu um show com um repertório bem diversificado. A garotada pôde se divertir com diversas atividades e brincadeiras, com pula-pulas e escorregas.

A Ação Social contou com cortes de cabelos, bazar do Lions Clube, Feira de Artesanato com os trabalhos realizados pelos artesãos da cidade, através da Associação dos Artesãos de Além Paraíba - Ateliê Feito por Nós” e do Art’Além Mãos Iluminadas mostrando o melhor do nosso artesanato, além de muita gostosura na arte da culinária, com variados doces e salgados.

Um grande público esteve presente prestigiando e transformando o evento numa grande confraternização.