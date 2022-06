PM de Além Paraíba recebeu nova viatura Policial

A 52ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais, sediada na cidade de Além Paraíba que abrange as cidades mineiras – Santo Antônio do Aventureiro, Volta Grande, Estrela Dalva e Pirapetinga – recebeu na segunda-feira, 13 de junho, uma Viatura Policial da marca JEEP, modelo RENEGADE.

A Viatura foi um pedido feito pelo Comandante da 52ªCia, Capitão Amarildo de Sá, ao Coronel Eduardo Felisberto Alves, Chefe do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, em visita recente à 52ª Cia PM.

"Temos muito que agradecer ao Sr. Coronel PM Eduardo Felisberto Alves e ao Sr. Cmt do 68º BPM, por se mostrarem sensíveis à nossa real situação de recursos logísticos nos enviando essa viatura potente (Jeep 4x4 diesel) que muito vai nos ajudar a estender nosso patrulhamento às áreas rurais de nosso município, trazendo maior sensação de segurança ao homem do campo que, com suor e dedicação, contribui para abastecer toda população” – disse o Capitão Amarildo de Sá.

“Vale destacar que, em razão da ótima parceria entre a PMMG, a Prefeitura de Além Paraíba e Câmara Municipal será possível custear o combustível e manutenção dessa nova viatura”- concluiu o Capitão Amarildo de Sá.