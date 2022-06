Morre suspeito de contrair varíola dos macacos

Um policial penal de 41 anos que faleceu no sábado (11) em Uberlândia (MG) pode ser o primeiro caso fatal da varíola dos macacos em Minas Gerais. O Brasil já registra quatro casos da doença, sendo dois em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro (esse confirmado nesta manhã de 15 de junho)

Segundo o portal do jornal O Tempo, o homem procurou um hospital de Uberlândia com sintomas de febre, dores e várias vesículas pelo corpo, na sexta-feira (10). Ele trabalhava no presídio de Araguari e faleceu no dia seguinte ao que buscou por tratamento.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), nenhuma morte em decorrência da doença foi registrada no mundo até o momento.