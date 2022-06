TEMA: DRUNKOREXIA

Hoje, eu quero falar com vocês a respeito de um transtorno que embora ainda não esteja catalogado como uma doença, trata-se de um problema de saúde pública na Austrália e que vem se espalhando mundo a fora, causando muito sofrimento e riscos para a saúde.

Em inglês a palavra “Drunk” significa bêbado. Sendo esse, o hábito de substituir a comida por bebidas alcóolicas para inibir o apetite e dessa forma, emagrecer.

Logo, o consumo de bebidas é exagerado e mais uma vez, os jovens e mulheres são as maiores vítimas.

O abuso etílico pode levar à dependência química, além da falta crônica de nutrientes, Outro fator que pode acontecer é lesões em órgãos como o fígado, estômago e comprometimento do convívio social.

Não diferente de um TA, lidar com o alcoolismo requer a participação de muitos profissionais, bem como um grande esforço do paciente. Associada a uma questão alimentar, a questão fica mais potencializada. É preciso olhar para esse problema com muita atenção, tratar a drunkorexia com uma equipe de profissionais capacitados (psiquiatra, nutricionista, psicólogo) e que saibam lidar com o tema, que vem afetando muitos jovens, principalmente na faixa entre 20 a 40 anos.

Agora que você já sabe como esse transtorno se dá, fica mais fácil identificar os sinais e comportamentos para saber que tipo de ajuda procurar.