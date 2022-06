Feriado de Corpus Christi: frente fria avança pelo Brasil e chega a MG

A semana do feriado de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira (16), será marcada pelas baixas temperaturas provocadas por uma nova frente fria que avança pelo país e que passará por Minas Gerais. Em Belo Horizonte, por exemplo, há previsão de céu parcialmente nublado e a possibilidade de chuva isolada durante a manhã desta segunda-feira (13).

Um sistema de alta pressão atmosférica, que chegou no Sul do país neste fim de semana, deve fazer com que os dias sejam ensolarados, com com expectativa de frio pelas manhãs e pelas noites. As informações são do site Metsul.

Há expectativa de que as temperaturas podem ficar abaixo de 5°C em cidades de Minas Gerais, especialmente em municípios da região da Serra da Mantiqueira. O mesmo deve se repetir em outras cidades da região Sudeste, como no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Entre a terça (14) e a quarta-feira (15), deve fazer ainda mais frio em cidades do leste de Minas Gerais. Por outro lado, no Noroeste de Minas, a temperatura deve ficar alta ao longo de toda a semana.

No feriado, o frio deve se intensificar em Minas Gerais. Entre quinta-feira (16) e sábado (19), a temperatura pode chegar aos 4°C, com grandes chances de geada na Serra da Mantiqueira.