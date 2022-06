Pádua: Caldeira explode em fábrica de papel e deixa funcionário ferido

Na tarde de sábado, 11/06, um acidente no sistema da caldeira em uma fábrica de papel no bairro Ibitinema, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, deixou um funcionário gravemente ferido.



Após os primeiro atendimentos no local do acidente a vítima foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Pirapetinga (MG), onde posteriormente foi transferido por uma unidade do SAMU para o Hospital São Salvador, de Além Paraíba (MG).

A vítima, um homem, teve mais de 70% de queimaduras pelo corpo e, segundo relatos de familiares, a empresa onde o acidente aconteceu vem prestando todo apoio necessário e finalizou pedindo orações.