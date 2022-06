Corpus Christi voltou a ser realizado de forma presencial em Além Paraíba

Católicos de Além Paraíba realizaram, na quinta-feira, 16 de junho, celebração em torno do dia de Corpus Christi. A celebração teve início com uma missa na Igreja Matriz de São José, celebrada pelo Padre Edmílson. Após a eucaristia, foi também realizada uma procissão, que saiu da Igreja Matriz de São José, contornando a praça Cel. Breves e teve seu retorno à igreja.

A comunidade católica de Além Paraíba sempre teve por tradição celebrar o dia de Corpus Christi. Até 2018, e por muitas décadas anteriores, as celebrações de Corpus Christi eram sediadas na Ilha Gama Cerqueira. As ruas desse bairro de Além Paraíba eram cobertas com tapetes coloridos de flores, pó de serra e pó de café. Porém, desde a época em que o pároco de São José era o Padre Ênio Marcos, a celebração deixou de ser com o uso desses materiais, passando a ser usados tapetes de TNT coloridos. Na época, o Padre Ênio comentou com o Jornal AGORA que estava sendo muito difícil dar continuidade à tradição, pois ela era mantida pelos moradores mais idosos e os mesmos já não tinham mais condições físicas para elaborarem tão grandioso trabalho no chão das ruas do bairro Ilha Gama Cerqueira.

Em 2018, devido a problemas de saúde do então pároco Padre Antônio, a celebração do Corpus Christi passou a ser realizada na praça Cel. Breves. Os tapetes, agora menores, mas não menos bonitos, passaram a cobrir a subida da praça até a Igreja do padroeiro São José.

Nos anos 2020 e 2021, devido à pandemia da covid 19, a celebração de Corpus Christi foi menor e mais restrita, com o Santíssimo sendo conduzido pelos padres e fiéis em carreata pelas ruas da cidade.

Neste ano, 2022, com o avanço da vacinação contra a doença, a tradição do Corpus Christi retornou, presencial e grandiosa, seguindo o modelo estabelecido em 2019. O cortejo da Hóstia Consagrada, como há décadas acontece, guardiada pela Ordem do Santíssimo Sacramento e pelos Ministros e Ministras da Eucaristia, continuou sendo na Praça Cel. Breves.

ORIGENS

O Corpus Christi é uma festa que faz parte do calendário católico desde o século XIII e foi criado com o intuito de celebrar a realização do Sacramento da Eucaristia. Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa “o Corpo de Cristo”.

Já os tapetes de Corpus Christi têm origem portuguesa. Essa tradição chegou ao Brasil na época da colonização. Para a igreja católica, a prática remete à acolhida de Jesus em Jerusalém. A tradição cristã conta que, na ocasião, as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias.

(Reportagem: Cícero Cantarelli/ Texto: Marilia Rosestolato/ Fotos: Cícero Cantarelli, Facebook Paróquia São José, e Matheus Vicente)