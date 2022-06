OAB inaugura sala no Fórum e dá posse à sua nova diretoria

Na última sexta-feira, 10 de junho, foram inauguradas a nova sala da Ordem dos Advogados do Brasil dentro do novo Fórum (localizado na Ilha do Lazareto); a nova Casa do(a) Advogado(a) e posse da nova diretoria da Subseção da OAB de Além Paraíba.

Além de autoridades municipais, as inaugurações contaram com a presença do Diretor Tesoureiro da OAB- Seção Minas Gerais, Dr. Fabrício Souza Cruz Almeida; e, do Procurador Estadual de Prerrogativas da OAB/ MG, Dr. Giovani Marques Kaheler.

A posse da diretoria da Subseção da OAB de Além Paraíba aconteceu na noite do mesmo dia, em jantar de confraternização no Além Paraíba Tênis Clube, com presença de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, entre eles a Coordenadora do Curso de Direito da FEAP, Dra. Rogéria Aparecida Oliveira; a Defensora Pública, Dra. Marta Xavier de Lima Gouveia ; os delegados Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein e Dr. Tiago Carvalho Couri; presidentes da Subseções Regionais; além de advogados e advogadas da Subseção da OAB de Além Paraíba.

A nova Casa do(a) Advogado(a) leva o nome do saudoso advogado Dr. Braz Povoleri, e está funcionando na Ilha do Lazareto, no Prédio Centro Comercial, 6º andar ( em frente à Clínica São Lucas).

Novos diretores da OAB Além Paraíba:

Dra. Maria Celeste Oliveira, presidente; Dr. Sérgio Cerqueira Filho, vice-presidente; Dr. Felipe Oliveira, secretário geral; Dr. Anderson Sandri, secretário adjunto; e, Dra. Carla Vaz de Melo, tesoureira.