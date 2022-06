FEXPO começa no dia 2 de agosto com 4 shows bancados pela PMAP

Ainda não se sabe quase nada oficial de programação sobre a FEXPO 2022 de Além Paraíba. A Exposição Agropecuária e Feira da Comunidade está, entretanto, prevista para acontecer de 02 a 07 de agosto.

Nas redes sociais circulou nos últimos dias que algumas reformas acontecerão no Parque de Exposições da Ilha do Lazareto (Espaço Comunitário Dr. José Braz de Azevedo), entre elas uma obra no palco principal, que leva o nome do saudoso radialista Hélio Fazolato. O palco atual deverá ser destruído e construído em um outro local do próprio Parque de Exposições, de forma a liberar maior espaço para a presença do público. Essa informação acaba de ser confirmada à reportagem do Jornal AGORA pelo Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Teófilo. Ele também revelou ao AGORA que serão feitas obras de reforma nos banheiros do Espaço Comunitário onde se realiza a festa- obra essa há tempos reivindicada pela comunidade.

Em relação à programação artística, há comentários não-oficiais dando conta de que são esperados shows de Felipe Araújo, Michel Teló, Felipe Ret, Matuê, Menos é Mais, Dilsinho, Luisa Sonza, Marina Sena, Zé Vaqueiro, dentre outros, mas nada ainda foi confirmado pela Prefeitura ou sua Secretaria de Cultura.

Em sua conversa com o Jornal AGORA, o Secretário Pablo Teófilo adiantou, nesta sexta-feira, 17, que a FEXPO continuará terceirizada, mas que quatro dos shows da semana serão pagos pela Prefeitura de Além Paraíba. Dois dos shows da semana (provavelmente de sexta-feira ou sábado e também o show gospel, na terça, dia 2 de agosto) serão realizados pela empresa de eventos que vencer a licitação da Fexpo. Não poderão ser cobrados ingressos também para esses dias. A festa, em se tratando de programação artística, será toda gratuita ao público.

Na próxima segunda-feira, dia 20 de junho, provavelmente será lançado o edital de licitação pública para que empresas de produção de eventos se habilitem para assumir a terceirização da festa de Além Paraíba que volta a ser presencial após dois anos de pandemia.

É preciso ressaltar que o município se encontra sob medidas de contenção da Covid-19. O decreto 6.627/2022 do prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, orientando para o uso de máscaras e distanciamento social é datado de 7 de junho último. O prefeito reeditou o decreto restritivo devido ao aumento dos casos de Covid-19 no município. Hoje, dia 17 de junho, existem 102 casos ativosda doença em Além Paraíba.

O decreto 6.627/2022 expira em 31 de julho. A FEXPO terá início no dia 2 de agosto.