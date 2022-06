Assassinato do filho de um vereador causa comoção e desencadeia forte ação policial

Centenas de pessoas compareceram ao velório de Paulo Ricardo, filho do vereador Paulinho. O velório foi realizado na Sociedade Musical Sete de Setembro, no bairro São José, onde a família reside.

Paulo Ricardo com seus pais Regiane e Paulinho e a irmã Ana Beatriz. O rapaz era tranqüilo, sem envolvimento com o crime e foi vítima de um assassinato bárbaro, por estar “no lugar errado e na hora errada”.

Centenas de pessoas compareceram ao velório e enterro, na manhã de ontem, 20 de junho, do jovem Paulo Ricardo Idelfonso de Oliveira, de 23 anos, assassinado no início da madrugada de domingo, 19 de junho, no bairro Goiabal, em Além Paraíba. Paulo Ricardo era filho de Regiane Idelfonso Oliveira e do vereador Paulinho – Paulo Henrique da Silva Oliveira (PTC).

Comentários por toda a cidade atestam que o rapaz assassinado não tinha qualquer envolvimento com “coisa errada”. Era um menino “bom, de família, e que freqüentava a igreja evangélica da qual seu pai, o vereador Paulinho, é pastor”. Paulo Ricardo teria morrido por estar “no lugar e na hora errada”.

Segundo informações veiculadas em um aplicativo de mensagem, Paulo Ricardo teria sido uma vítima inocente da guerra de facções das organizações criminosas CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro). Essa disputa pelo controle do tráfico de drogas, no bairro Goiabal, já havia feito 11 vítimas fatais somente nos últimos dois anos, Paulo Ricardo foi a 12ª morte.

O filho do vereador Paulinho era um rapaz tranqüilo e trabalhador. Havia comprado uma motocicleta e estava trabalhando como mototaxista, transportando passageiros. No sábado, durante o dia, o jovem mototaxista fez várias corridas transportando pessoas, algumas delas moradoras do bairro Goiabal.

Ao final da noite de sábado ele foi ao Goiabal justamente para levar um passageiro e sua namorada até o bairro. Ao parar no “Miolo”, local considerado o centro do bairro Goiabal “onde ficam bares e supermercados”, Paulo Ricardo foi surpreendido com a chegada de um carro Sedan, da cor preta. Do veículo desceram dois homens encapuzados que disparam 52 tiros em direção ao jovem e a um outro rapaz que com ele conversava. Havia outras pessoas no local, mas todos correram, defendendo suas vidas. Paulo Ricardo não teve tempo, levou 8 tiros. Os assassinos fugiram em disparada.

O jovem, ferido gravemente, foi socorrido e levado ao Hospital São Salvador, onde teve sua morte constatada. O rapaz que conversava com o mototaxista também ficou ferido, com um tiro na perna e outro no quadril, esse encontra internado no HSS.

A morte do filho do vereador Paulinho causou enorme comoção em Além Paraíba. A população imediatamente foi para as redes sociais cobrar das autoridades municipais uma ação mais rigorosa de contenção ao crime organizado no município.

A Prefeitura Municipal soltou uma nota oficial solidarizando-se com a família do vereador Paulinho, dizendo ainda das dificuldades que o município encontra para combater a criminalidade já que faltam policiais militares no destacamento da PM local, situação já comunicada ao Estado de MG – responsável pela segurança pública.

Megaoperação policial em Além Paraíba

Em função de mais um assassinato decorrente da guerra pelo comando do tráfico de drogas no Goiabal, a Polícia Militar de Além Paraíba montou uma força-tarefa e já na manhã da segunda-feira, 20 de junho, realizou uma Megaoperação na caça aos criminosos. A força-tarefa contou com o apoio de Policiais Militares de regiões vizinhas, Polícia Civil de Além Paraíba e Polícia Rodoviária Federal no sentindo de ocuparem aquele bairro, que, no dia anterior, pela madrugada, viveu momento de terror com o assassinato do filho do vereador Paulinho.

Materiais apreendido durante a Megaoperação no Goiabal: duas armas de fogo e munições, além de toucas ninjas. Também foram detidos dois suspeitos.

Os policiais foram recebidos a tiros, no bairro Goiabal, durante a Megaoperação da segunda-feira. Eles revidaram e durante o tiroteio, que deixou toda cidade aterrorizada, foi morto um morador do bairro. Segundo a Polícia, o rapaz, de nome Gustavo, 22 anos, conhecido como “Gugu”, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e teria sido um dos criminosos armados que atiraram na polícia. Gustavo morreu do outro lado da pista da BR-116, na proximidade do reservatório da COPASA, no bairro Terra do Santo. O corpo do jovem, com um tiro no abdômen foi resgatado pela Plan Minas, por volta das 13h. E, foi preso o jovem, A.S da S. 23 anos, morador de Nova Friburgo, que estava no bairro Goiabal.

Segundo informações das autoridades policiais a Operação no bairro Goiabal prosseguirá e um policiamento ostensivo será colocado em proteção à população de bem daquele bairro.

A Polícia Militar prossegue hoje, terça-feira, 21, com ações de combate ao tráfico de drogas no município. Estão sendo realizadas batidas em vários locais da cidade, cumprindo mandados de buscas e apreensão.

Veja abaixo o vídeo feito pelo Capitão da 52ª CIA da PM de Além Paraíba, Amarildo de Sá de Ferreira.

(Colaborou com a matéria: Repórter Luiz Osni, rádio 102,7FM)