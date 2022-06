FEAP promoverá palestra Segurança Pública

Desembargadora Joeci Machado Camargo, 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná.

A Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes (FACE ALFOR), da Fundação Educacional de Além Paraíba (FEAP), estará promovendo na próxima quinta-feira, 23 de junho, a partir das 19 horas, uma palestra de interesse público que guarda relação sobre a temática Segurança Pública, a ser proferida pela Desembargadora Joeci Machado Camargo, 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná.

O evento, aberto para os acadêmicos da FEAP bem como à todos interessados, será realizado no plenário da Câmara Municipal de Além Paraíba.

Segundo a coordenadora do curso de Direito da FACE ALFOR/FEAP, Dra. Rogéria Aparecida de Souza Oliveira, diante dos momentos vivenciados na atualidade a palestra chega em boa hora já que é “necessário discutir e implementar políticas públicas alternativas em concomitância ao fortalecimento das atividades policiais, em projetos centrados na prevenção e influenciados pela cultura da paz”.

Em 29 de março de 2003, a Desembargadora Joeci Machado Camargo, enquanto Juíza de Direito da Comarca de Curitiba (PR), implementou o projeto “Justiça no Bairro”, que posteriormente foi convolado em projeto de responsabilidade social do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em parceria com voluntários e instituições públicas e privadas.