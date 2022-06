Jazz e gastronomia em Angustura nos dias 24, 25 e 26 de junho

Tornar o ritmo musical mais acessível à população, oferecendo música de qualidade tocada por diferentes gerações, é o principal objetivo dos circuitos de Jazz abertos ao público que acontecem, durante todo o ano, em diversas regiões do país.

De 24 a 26 de junho, a 2ª edição do Angu Jazz vai levar para Angustura, único Distrito de Além Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais, três dias de programação gratuita com atrações locais e nacionais que irão apresentar o melhor do Jazz e do Blues no Largo da Grama.

Após o sucesso da 1ª edição, realizada em 2020, a expectativa de público para 2022 é de reunir mais de 6 mil pessoas.

No dia 24 de junho, próxima sexta-feira, às 18h, a abertura do festival contará com a apresentação do cantor e compositor Chris Gar, carioca radicado em Além Paraíba, que irá levar as músicas do seu primeiro CD solo para o palco do Angu Jazz. A capixaba “Segunda Dose” também é atração confirmada no evento, e promete surpreender o público com suas canções autorais. Com Fábio Sarci nos vocais, Thiago Ferraz e Thiago Maia nas guitarras, Jhonny Oliveira no baixo e Gilbert Tulli na bateria, a banda se apresenta, às 19h, no dia que abre o festival. Hugo Schettino Blues Trio encerra a primeira noite de apresentações do 2º Angu Jazz, às 20h. Com Hugo Schettino no vocal e guitarra, Felipe Mancini, no baixo, e Guillermo Arantes, na bateria, o trio mineiro irá lançar o seu novo single “Escrito nas estrelas”, entre outras músicas, e contará com a participação especial do carioca Jefferson Gonçalves, referência nacional e internacional no cenário da gaita.

No segundo dia de festival, dia 25 de junho, Chris Gar faz a sua apresentação acompanhado da banda, às 18h. Em seguida, é a vez dos mineiros da Calango Blues, banda composta por Marcos Alves, no vocal e guitarra, Matheus Bassman, no vocal e contrabaixo e Luquini Neto, na bateria. O grupo, que também participou da 1ª edição do Angu Jazz, leva um repertório com muita musicalidade e brasilidade. A banda Eletric Mood é a última apresentação do dia 25 de junho, às 20h, com a participação da cantora, compositora e instrumentista Monique Leitão, em um show repleto de Rock e Blues.

O encerramento do evento será realizado pela Banda Amaranthus, às 13h30, no dia 26 de junho.

O 2ª Angu Jazz é gratuito, uma realização da Prefeitura de Além Paraíba (através da sua Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo), e acontece sob a coordenação geral da Fliporto Editora e produção executiva de Augusto Mauro Produções.

Circuito Gastrô

Com o objetivo de homenagear os estilos musicais que darão o tom do festival também na área da Gastronomia, o Chef Naninho Protta vai comandar um circuito gastronômico durante os três dias do evento, preparando pratos da cozinha brasileira e de Nova Orleans, cidade norte-americana reconhecida como o berço do Jazz.

Serviço:

2º Angu Jazz – Festival de Jazz e Blues de Angustura

De 24 a 26 de junho Largo da Grama, Distrito de Angustura – Além Paraíba/MG

Gratuito

Programação: 24 de junho

18h Abertura com Chris Gar solo

19h Banda Segunda Dose

20h Hugo Schettino Blues Trio & Jefferson Gonçalves (RJ)





25 de junho

18h Chris Gar & banda

19h Calango Blues

20h Eletric Mood & Monique Leitão

26 de junho

13h30 Encerramento com Banda Amaranthus.