Inverno começa oficialmente neste dia 21

O inverno começou oficialmente às 6h14 (horário de Brasília) desta terça-feira (21) no Hemisfério Sul do Planeta Terra. Com exceção de partes da Amazônia e do Pará, além de Roraima e Amapá por inteiros, o Brasil entra nesta manhã na estação mais fria do ano.

A estação começa logo após o chamado solstício de inverno, que representa o dia com menos horas e a noite mais longa em todo o ano. Geralmente, o fenômeno se dá em 22 de junho, mas pode acontecer entre os dias 21 e 23 eventualmente.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o inverso acabará oficialmente no dia 22 de setembro, mais precisamente às 22h04. Ainda segundo o órgão, as massas de ar frio causarão quedas na temperatura, formação de geadas no sul brasileiro e neve em áreas serranas da Região Sul, por exemplo.

Em entrevista exclusiva ao site da TV Cultura, a infectologista Raquel Stucchi explicou recentemente que, com o inverno, não só os vírus circularão mais, como as pessoas vão ficar mais agrupadas em locais sem ventilação.

“Outono e inverno são meses em que você tem a temperatura mais baixa, maior circulação de todos os outros vírus respiratórios, a gente já sabia dessas novas variantes com poder de transmissão”, disse a médica na ocasião.