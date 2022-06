'Quadrilhão do Aterrado' foi um sucesso

Aconteceu no último final de semana o tradicional “Quadrilhão do Aterrado”, na localidade rural do mesmo nome em Além Paraíba (Vila do Aterrado).

O evento aconteceu nos dias 18 e 19 de junho.

No sábado, 18, com início às 16h, uma cavalgada saiu do Ginásio Poliesportivo, na Ilha do Lazareto, em direção ao Aterrado. À noite, o show ficou por conta do cantor Jhonny Marinato, que tocou até as 2h o melhor do forró e do sertanejo, fazendo o grandioso público "tirar o pé do chão".

No domingo, 19, diversas atrações tomaram o dia do público presente. Foi preparado pela Associação de Moradores do Aterrado, um passeio ciclístico; além de atividades com participação dos alunos da Escola Municipal José Diogo Vieira. Os artesãos da equipe “ART Além - Mãos Iluminadas” colocaram seus trabalhos em uma bela exposição. Os festejos foram arrematados por partidas de futebol adulto e mirim.

Na noite de domingo, encerrando o evento “Quadrilhão do Aterrado”, o cantor Tobyas di Nóbrega abrilhantou a festa com show sertanejo.

O evento foi realizado pela Associação de Moradores do Aterrado, tendo o apoio da Prefeitura Municipal de Além Paraíba (através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo) e da vereadora Débora Madalena. A proteção do público presente ficou por conta da Agência Alfa Forte Segurança.

ALGUMAS FOTOS DO EVENTO