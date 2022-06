Mais uma Operação Policial na quarta-feira em Além Paraíba

No início da tarde desta quarta-feira, 22 de junho, a Polícia Militar de Além Paraíba realizou mais uma operação, desta vez no bairro Terra do Santo e arredores. A PM recebeu denúncia de que alguns criminosos do bairro Goiabal haviam fugido, durante a ação policial de segunda-feira, e se escondido em uma mata próxima a Terra do Santo.

Em decorrência da Megaoperação Policial que vem acontecendo desde segunda-feira, 20 de junho, nos bairros Goiabal, Morro do Cipó e Terra do Santo (após a morte do jovem Paulo Ricardo, filho do vereador Paulinho), a Prefeitura Municipal de Além Paraíba determinou a suspensão temporária de todos os serviços públicos nos referidos bairros.

Nas operações policiais que vêm sendo realizadas desde segunda-feira, tem sido registrados tiroteios entre os agentes policiais e criminosos que ocuparam os bairros. Uma verdadeira guerra pelo comando do tráfico tem sido travada pelos bandidos há dois anos, resultando em diversos assassinatos.

A PMAP, dessa forma toma precauções e medidas de segurança, preservando o funcionalismo público, usuários dos serviços e também os alunos que estudam nas escolas municipais e creches dos bairros.

Veja na integra a nota da Prefeitura Municipal de Além Paraíba

Nota à população: Escolas, Creches, Unidades de Saúde e CREAS no Goiabal e Terra do Santo seguem fechados até a sexta feira próxima



- As Escolas Municipais Anna Mattos de Oliveira (Goiabal) e Antônio Martins Fortes (Terra do Santo), as Unidades de Saúde de ambos os bairros, as Creches Maria Costa Araújo (Goiabal) e Else de Deus (Terra do Santo) bem como o CRAS do Goiabal seguirão fechados até a sexta feira, 24 de junho de 2022, em razão das operações policiais que estão ocorrendo nos citados bairros.

- A medida é necessária para resguardar a segurança dos alunos, cidadãos e servidores públicos.

- O funcionamento está previsto retornar normalmente na segunda feira, 27 de junho de 2022.