Além Paraíba sediará JEMG na próxima semana

Na próxima terça-feira, 28 de junho, acontece a abertura oficial do JEMG 2022, no Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro (Vassourão), Rua Paulo de Frontin, S/Nº, Bairro Porto Velho

Participam do JEMG os estudantes-atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, nascidos, exclusivamente, nos anos de 2008 a 2010, módulo I, e 2005 a 2007, módulo II.

Regional em Além Paraíba começa dia 27 de Junho, com 191 jogos.

A etapa regional do JEMG/2022 acontece de 27 de junho a 3 de julho, em 6 sedes de várias regiões de Minas Gerais. Além Paraíba é uma delas. No período de 27 de junho a 2 de julho, 109 escolas, representando 62 municípios da região, competem nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez.

Os municípios participantes da etapa regional em Além Paraíba são: Além Paraíba, Alfredo Vasconcelos, Alto Caparaó, Alto Rio Doce, Andrelândia, Antônio Prado de Minas, Arantina, Astolfo Dutra, Barão de Monte Alto, Barbacena, Barroso, Brás Pires, Caiana, Cajuri, Caparaó, Carangola, Cataguases, Coimbra, Divinésia, Divino, Ervália, Fervedouro, Goianá, Guarani, Guidoval, Guiricema, Itamarati de Minas, Itutinga, Juiz de Fora, Lagoa Dourada, Leopoldina, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Miraí, Muriaé, Orizânia, Pedra Dourada, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Recreio, Rio Pomba, Rosário da Limeira, Santana de Cataguases, Santo Antônio do Aventureiro, Santos Dumont, São Francisco do Glória, São Geraldo, São João del-Rei, São João Nepomuceno, São Miguel do Anta, São Pedro dos Ferros, São Tiago, São Vicente de Minas, Senhora dos Remédios, Tiradentes, Tocantins, Tombos, Ubá, Viçosa, Visconde do Rio Branco e Volta Grande.

Os campeões da etapa regional e os quatro primeiros colocados do xadrez avançam para a etapa estadual. O JEMG/2022 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’S, Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.