V Festival Gastronômico e Cultural já tem programação confirmada

Será realizado, nos dias 08, 09 e 10 de julho, o V Festival Gastronômico e Cultural de Além Paraíba.

Totalmente remodelado, com concurso gastronômico e portões abertos, o evento acontecerá no Parque de Exposições. A realização é da ACEAP em parceria com a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, via Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo.

No dia 08, sexta feira, a partir das 20 horas, se apresentam a banda Rock da Kombi e o cantor Vinícius Abreu; dia 09, também iniciando às 20 horas, teremos Viola da Terra e Banda Antares – nos intervalos terá Jonathans DJ; já no dia 10, a partir das 13 horas, Projeto Samba do Morro.

Por sugestão dos próprios participantes, os pratos concorrem em duas categorias – restaurantes e lanchonetes, sendo a premiação para cada categoria: 1º lugar – R$1500,00, 2º lugar – 750,00 e 3º lugar R$ 250,00.

O resultado será divulgado no domingo, dia 10, durante a realização do evento.