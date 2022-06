Futsal de Além Paraíba disputa hoje a final da Copa Alterosa

Na noite desta quinta-feira, 23, às 19h, o time de futsal de Além Paraíba vai enfrentar o time Visconde do Rio Branco, na grande final da "Copa Alterosa de Futsal". A copa está sendo sediada na cidade de Visconde do Rio Branco/MG.

Na última terça-feira, 21 de junho, aconteceu a partida de semifinal. O time de Além Paraíba venceu por 5 x 4 sobre a equipe do município de Goianá; e, o time de Visconde do Rio Branco bateu Guiricema por 5 x 3.

O time de Além Paraíba é formado pelos seguintes jogadores: Jhojho, Alan, Nenel, Dinei, Gabriel, Nikito, Hiago, Pepeca, Dbone e Deivison. Eles são treinados pelo Marcelinho Mineiro, filho do vereador Tovinho.

O Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Teofilo e outras autoridades do governo municipal estarão presentes.

Para as pessoas que quiserem torcer por Além Paraíba, o jogo será transmitido na TV Alterosa, a partir das 19h e também no YouTube através do link: https://youtube.com/c/TVAlterosaZonadaMata