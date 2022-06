Sapataria Pavan enfrenta a perda do empresário Paulinho e segue sob nova direção

Na sexta-feira, 24 de junho, completa um mês da morte do empresário Paulo Roberto de Menezes, o Paulinho da Sapataria Pavan.

Por um período de quatro dias, a Sapataria Pavan, localizada na Praça Presidente Vargas, 80, no centro de Além Paraíba ficou totalmente fechada devido ao desaparecimento, sem explicação, do dono da maior loja de calçados da cidade.

O empresário Paulo Roberto de Menezes desapareceu por volta das 18h da terça-feira, 24 de maio. Neste dia, Policiais Militares da cidade do Carmo- RJ - foram comunicados que uma caminhonete havia sido abandonada na Estrada da Light, próximo à ponte da represa, onde se faz a retirada do lixo.

Após mais de 80 horas de procura (com várias hipóteses para o desaparecimento), na manhã de sábado, 28 de maio, foi encontrado o corpo do empresário Paulo Roberto, o Paulinho da Pavan. Os bombeiros encontraram o corpo sem vida, boiando nas proximidades da usina da Light. Não havia sinais de violência. O empresário, acometido por um quadro depressivo, teria tirado a própria vida, de acordo com a conclusão policial.

No dia 30 de maio, a Sapataria Pavan de Além Paraíba foi reaberta, herdando os negócios o jovem Daniel Ferreira de Menezes, de 20 anos, filho do empresário Paulinho e da professora Carla Ferreira.

Daniel cursa o terceiro ano de Psicologia em Juiz de Fora.

Daniel ficará administrando a loja com o apoio de sua mãe, a professora Carla Ferreira. Ela se afastou do Colégio dos Santos Anjos para representar o filho à frente da empresa. Para isso ela vem contando com o apoio incondicional de toda a equipe da Pavan de Além Paraíba, liderada pela gerente geral da sapataria, Gilmara.