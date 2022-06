Processo Seletivo da Educação de Além Paraíba

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Educação, informa que no período de 27/06 a 01/07, no horário de 8h às 11h, estará realizando inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que visa a seleção de Assistente de Alfabetização para a Rede Municipal de Ensino, no âmbito do Programa Tempo de Aprender. Os Interessados deverão cumprir os requisitos que se encontram discriminados no edital publicado no Portal da Transparência:

https://transparencia.alemparaiba.mg.gov.br/processo-seletivo-simplificado

A entrega da documentação será realizada no período relacionado acima, diretamente na sede da Secretaria de Educação. Endereço: Rua Coronel Castelo Branco, 186, Vila Laroca, Além Paraíba/MG.