Dra. Flávia Granado deixa Pirapetinga e assume delegacia especial em Divinópolis

1

Policiais - Há 2 dias Assassinato do filho de um vereador causa comoção e desencadeia forte ação policial Em função de mais um assassinato decorrente da guerra pelo comando do tráfico de drogas no Goiabal, a Polícia Militar de Além Paraíba montou uma força-tarefa e já na manhã da segunda-feira, 20 de junho, realizou uma Megaoperação na caça aos criminosos.