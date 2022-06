Futsal de Além Paraíba é vice-campeão da Copa Alterosa

Aconteceu na noite de quinta-feira, 23 de junho a final da Copa Alterosa de Futsal 2022.

O time de Além Paraíba com a escalação dos jogadores Jhojho, Alan, Nenel, Dinei, Gabriel, Nikito, Hiago, Pepeca, Dbone e Deivison, disputou a final, classificando-se como vice-campeã.

A partida final, muito tensa e conturbada, foi disputada entre Além Paraiba x Visconde do Rio Branco. O time de Além Paraiba acabou perdendo a taça por 5 x 2. A partida foi encerrada nos minutos finais devido a uma enorme confusão fora e dentro da quadra.

É preciso registrar que a transmissão via YouTube não foi uma das melhores. Quase mil pessoas assistiram, e, por vários minutos a transmissão ficou sem áudio e em praticamente todo o tempo alguma interferência fez com que ficasse “chiando”, atrapalhando as pessoas que estavam sintonizadas. Os internautas reclamaram.

Outro ponto comentado pelas pessoas que assistiram ao jogo pela Internet, foi a confusão que aconteceu no final da partida. O time de Além Paraíba reclamou, a todo momento, dos erros da arbitragem. Ao final do jogo, que já era tenso, as torcidas de ambos os times se provocaram a tal ponto que uma bomba caseira foi jogada na quadra. Alguns jogadores se "pilharam" com a situação e devolveram contra a torcida objetos que haviam sido jogados na quadra. O que era para ser uma disputa limpa, acabou manchando de vergonha a final da Copa Alterosa. Internautas de Além Paraíba, que assistiam à disputa, postaram comentários criticando o "chororô" da nossa equipe - comandada por Marcelinho Mineiro- e da torcida que representou a cidade.

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Teófilo, conversou com a reportagem do Jornal AGORA, logo após a partida, através de um aplicativo de mensagem. Como responsável pela participação do time de futsal de Além Paraíba, ele defendeu os atletas da cidade e também os poucos torcedores além-paraibanos que foram a Visconde do Rio Branco para assistir ao jogo. Segundo Pablo, o tempo todo a torcida e jogadores de Além Paraíba sofreram opressão. “A briga não foi causada por nós de Além Paraíba. Éramos apenas quarenta pessoas e eles quase seiscentos. A situação era bastante desigual. Destaco que a equipe de Além Paraíba é toda formada por jogadores da nossa cidade, não são profissionais, não ganham dinheiro. Participaram por prazer, e fizeram bonito, chegando à final. É até triste ver na Internet pessoas da nossa cidade falarem que nossos meninos fizeram vergonha- reclamou o secretário.

O Município de Visconde do Rio Branco sediou os jogos da Copa Alterosa de Futsal 2022. Os jogos aconteceram na Associação dos Funcionários Pif-Paf (AFPP), antigo Clube dos Bancários.

O torneio contou com a participação de 12 equipes, divididas igualmente em quatro chaves. Dentre essas, Além Paraíba chegou à final.

O Jornal Agora parabeniza os jogadores de nosso município pela brilhante participação em um importante campeonato de futsal envolvendo doze cidades da região e ficando com o título de vice-campeões.