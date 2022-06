Minas ultrapassa marca de 62 mil mortes por COVID-19

Minas Gerais registrou 62.015 mortes pela COVID-19 nesta sexta-feira (24/6), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) . Foram 99 óbitos só nas últimas 24 horas.

Os dados também apontam que mais de 14 mil pessoas testaram positivo para a doença no último dia. Desde o início da pandemia, foram confirmados 3.572.319 casos da doença, sendo 14.029 entre esta quinta e sexta-feira.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, o aumento é resultado do acúmulo de dados e não reflete a realidade do Estado. "Temos dados acumulados pelo feriado e também pela instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, que ficou fora do ar ontem (23/06) e instável durante a semana", conta.

Na avaliação de Baccheretti, a curva de óbitos ainda é muito baixa. "Nós estamos cada vez mais com uma menor relação entre casos, internações e óbitos. Fruto do sucesso da vacinação", afirma.

Ele confirma a alta de casos no Estado, mas diz que o cenário está dentro do esperado. "Nós já esperávamos esse aumento sazonal. Estamos tendo uma alta de casos respiratórios comuns nessa época do ano", declara.

Baccheretti ainda descarta a ocorrência de uma quarta onda da doença. "Está muito longe do que vivenciamos em janeiro e fevereiro com a Ômicron. O que estamos vivendo agora é o aumento sazonal de doenças respiratórias", disse.