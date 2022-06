Começou o Festival de Inverno do Supermercado Mais por Menos

De hoje, 24 de junho, até terça-feira, 05 de julho, ou enquanto durarem os estoques, o Supermercado Mais por Menos (Vila Caxias e São José), junto com a rede OPA lançou o “Festival de Inverno” edição 2022.

Dezenas de oferta estão disponíveis entre esses dias.

O Festival de Inverno, do Supermercado Mais por Menos, rede OPA, marca o início da Estação mais fria do ano.

Para isso, a diretoria preparou os melhores produtos e preços para o cliente poder fazer sua compra e saborear para esquentar o frio, com queijos, vinhos e caldos.

Nas seções de vinhos foram separadas as melhores marcas: Vinho Chileno, Vinho Argentino e espumantes. Para os queijos, as variedades vão do queijo Brie, Gorgonzola, Gouda até os melhores Fondues. Tudo com preços imbatíveis.