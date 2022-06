Boletins da Secretaria de Saúde registram queda nos casos de Covid em Além Paraíba

A variante Ômicrom do Coronavírus provocou, no início deste ano, um aumento nos casos em nível nacional, apresentando, como consequência, a maior média móvel de casos confirmados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Em maio deste ano 2022, também a cidade de Além Paraíba voltou a vivenciar o aumento nos casos de Covid, em decorrência da subvariante do Sars-Cov.2

Após um aumento bem significativo no final do mês de maio e na primeira quinzena de junho, os casos positivos de covid voltaram a ter queda em Além Paraíba, nesta última semana.

As baixas nos casos estão sendo registradas pelo Boletim Epidemiológico que voltou a ser emitido diariamente.

Nesses dias de elevação nos casos positivos- chamado por especialistas de “quarta onda”- Além Paraíba registrou, em Boletim Epidemiológico, em um único dia 163 pessoas positivadas com a doença. Isso aconteceu no dia 10 de junho.

Assim como em todo o Brasil, Além Paraíba, passou por esse período de uma onda da doença causada pelo coronavírus. Em quase quatro semanas – entre 20/05 e 17/06 os casos positivos cresceram rapidamente, fazendo com que um novo decreto com algumas restrições fosse emitido pela Prefeitura Municipal de Além Paraíba.

As variantes da ômicron chamadas B4 e B5 são ainda mais transmissíveis que a cepa original. Elas também possuem um escape imunológico em relação às primeiras variantes da ômicron, B1 e B2. Como elas só foram detectadas no país no fim de maio, existe um cenário propenso para que essas variantes contaminem pessoas que tiveram covid há pouco tempo.

Felizmente, mesmo com todo esse aumento, não foi registrado nenhum óbito em nível municipal. Mas ainda é muito triste superar a perda de 169 pessoas – óbitos registrados desde o início da pandemia, em março de 2020.

O último Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, nº 712, emitido ontem 23 de junho, registrou 78 pessoas ativas com doença, sendo 01 internada na UTI do Hospital São Salvador.

Desde o início da pandemia já foram recuperadas da Covid, em Além Paraíba, 6.463 pessoas.