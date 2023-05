Presa em SC última foragida da megaoperação em Sapucaia

Foi presa na noite de quinta-feira (27) uma jovem, de 18 anos, considerada a última foragida da operação "Eu Gosto Assim", realizada em Sapucaia (RJ) no dia 15 de fevereiro deste ano para prender integrantes de uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas.

A jovem foi encontrada em uma distribuidora de bebidas de Florianópolis (SC), localizada no bairro Coloninha.

As buscas pela suspeita começaram há cerca de dois meses, quando policiais civis da delegacia de Sapucaia apuraram que ela havia deixado a cidade para se esconder na casa de parentes do namorado na capital catarinense.

Desde então, agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DeCrim) da Polícia Civil de Santa Catarina e do 22º Batalhão da Polícia Militar de Florianópolis estavam procurando pela jovem.

Ela foi levada para a DeCrim e, em seguida, encaminhada ao Presídio Feminino Regional de Florianópolis, onde vai passar por uma audiência de custódia.

Segundo a Polícia Civil, a jovem é autora de um dos áudios de conversas entre criminosos no WhatsApp obtidos durante as investigações.

Em uma das gravações, ela diz: "Loló a gente pode estar providenciando, mas maconha tem bastante, bastante".

Também no decorrer das investigações, a Polícia Civil obteve imagens que mostram uma "banca de drogas" em frente da casa da jovem (veja abaixo).

Operação cumpriu 44 mandados de prisão

De acordo com a Polícia Civil, com a prisão da última foragida, a operação "Eu Gosto Assim" chegou a 44 presos.

Também foram apreendidas mais de 8 mil cápsulas de cocaína, cerca de 2.500 pedras de crack, uma "quantidade substancial de maconha", além de armas, munições e uma granada.

A operação foi batizada como "Eu Gosto Assim" por conta da "união de forças entre a Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos encarregados de promover a segurança pública".

Investigações

Os alvos são de uma quadrilha que atua em Sapucaia desde 2021. A cidade foi escolhida pelos criminosos por estar localizada na divisa com o estado de Minas Gerais, em um local considerado estratégico. Segundo a Polícia Civil, o grupo é "ligado à maior facção de tráfico de drogas do estado do Rio".

As investigações foram iniciadas em novembro de 2022, após um adolescente ser flagrado com drogas e afirmar fazer parte de um "complexo" grupo criminoso.

De acordo com a polícia, o menor disse ainda que a quadrilha era liderada por três homens que estão presos e, de dentro do presídio, ordenavam a ação dos criminosos através de celulares.

A polícia constatou que um dos chefes do grupo é um ex-funcionário terceirizado dos Correios, preso em 2017 por fazer parte de uma quadrilha responsável pelo roubo a diversas agências postais no estado.

No decorrer das investigações, foi constatado também que a quadrilha teria "registrado" em um "cartório do crime" a exclusividade da facção pela venda de drogas no local, além da permissão para matar integrantes de grupos rivais que tentassem comercializar entorpecentes.

Criança de 9 anos agredida a pauladas

Além de ostentar o estoque de drogas, os criminosos faziam uso de armas de fogo para ameaçar de morte quem tentasse denunciá-los.

Em uma dessas represálias, um dos envolvidos teria tentado matar uma criança de 9 anos com pauladas na cabeça por achar que a mãe dela estava filmando a ação da quadrilha.