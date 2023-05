Preso acusado de manter companheira em cárcere privado em Carmo

Policiais civis da 112ª DP (Carmo) prenderam um homem em flagrante, na quinta-feira, 20 de abril, acusado de ameaçar e manter a companheira em cárcere privado.



A prisão ocorreu após os agentes receberem uma ligação do irmão da vítima, que mora em Campinas, no estado de São Paulo, informando que a mulher entrou em contato com ele, relatou as ameaças e disse que estava sendo mantida presa na residência. Ela também relatou que estava recebendo altas doses de remédio, era impedida de usar o telefone celular e obrigada a manter relações sexuais com o autor.



Os agentes identificaram o endereço da vítima e seguiram ao local, com apoio de policiais militares. Ao chegarem, foram atendidos pelo homem, que aparentava estar nervoso. A equipe pediu para conversar com a mulher. Ela apareceu junto do autor e, no primeiro momento, disse que estava tudo bem. Em seguida, ao ficar distante do homem, começou a chorar e denunciou a violência sofrida.



Os policiais revistaram o local e encontraram o medicamento usado pelo autor para dopar a vítima no bolso dele. O homem foi conduzido para a delegacia e autuado pelos crimes de cárcere privado e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha.