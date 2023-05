Motorista do ônibus que caiu em ribanceira com jogadores vai responder por homicídio culposo

O motorista do ônibus caiu em uma ribanceira em janeiro deste ano, em Minas Gerais, com jogadores de futebol cariocas, vai responder por homicídio culposo e lesão corporal. A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Minas Gerais, nesta quinta-feira (27).

O acidente ocorreu na BR-116, em Além Paraíba, no interior do estado, e deixou 5 mortos. As vítimas eram jogadores de um time de futebol, entre 14 e 17 anos, e o técnico, de 18. Além deles, 28 pessoas ficaram feridas. Todos os passageiros faziam parte do elenco ou da comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Elena.

O veículo saiu do município mineiro de Ubaporanga, onde o time disputou um torneio, e seguia para Duque de Caixias, no Rio de Janeiro, cidade sede do clube.

Em coletiva concedida na manhã desta quinta-feira (27), o delegado responsável pelas investigações Marcos Vignolo deu detalhes sobre o inquérito.

Segundo Vignolo, o motorista perdeu o controle da direção porque estaria com sono e poderia ter cochilado ao volante, o que levou o ônibus a cair de uma altura de dez metros. "O clima estava bom, o asfalto razoável e o veículo também estava bom e sem problema mecânico que pudesse ter sido responsável", completou.

"Foi feita uma análise diante de todas as provas e foi constatado que ele [o motorista] não agiu dolosamente, ou seja, ele não teve intenção de causar aquele acidente", explicou o delegado porque o acusado vai responder por homicídio culposo.

Vignolo ainda informou que o motorista chegou a alegar que outro veículo fechou ele na estrada. Outra hipótese levantada seria a alta velocidade do ônibus. Mas ambas foram descartadas.

Por ter colaborado com as investigações, o acusado responderá em liberdade. Agora, o inquérito será entregue à Justiça, que dará prosseguimento às investigações.