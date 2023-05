OAB Além Paraíba inicia programa 'Direito na Escola'

Na segunda feira, dia 24 de abril, a advogada Dra Maria Celeste (presidente da comissão do Direito na Escola e presidente da OAB de Além Paraíba), com o professor e advogado Dr. Antônio Francisco, deram início aos trabalhos do projeto "Direito na Escola". A primeira escola visitada foi a CNEC de Além Paraíba.

O "Direito na Escola" é um programa realizado de forma voluntária por profissionais do Direito e que vem levando conhecimento da área aos alunos das escolas de toda Minas Gerais sobre os direitos e deveres do cidadão.

O programa contribui com uma educação cidadã, auxiliando escolas e professores no enfrentamento aos problemas corriqueiros do ambiente escolar.

A ciência jurídica na educação tem cunho social, com a promoção da cidadania, ética, valores e justiça para alunos do Ensino Fundamental e Médio das escolas públicas e particulares.

O Direito na Escola já está em Além Paraíba e o programa está sendo executado em parceria com os advogados e advogadas da 110ª Subseção da OAB/MG.

A comissão de Além Paraíba foi constituída na 110ª subseção e o programa "Direito na Escola" será apresentado nas escolas púbicas (municipais e estaduais) e escolas privadas do nosso município.